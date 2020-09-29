В Тюмени проходит областной фестиваль «Сибирь мастеровая»

Областной фестиваль «Сибирь мастеровая» проходит в Тюмени в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организатором проекта выступает «Дом народных художественных промыслов и ремёсел», который в 2020 года победил в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил субсидию областного департамента культуры.

Фестиваль включает в себя детский и взрослый конкурс, в рамках которого есть возможность презентовать широкой публике результаты своего творчества. По словам одного из организаторов проекта Юлии Карандиной, ничего подобного в Тюмени не было пять лет.

- Цель – узнать, сколько вообще на сегодня есть мастеров-ремесленников в наших городах, сёлах и деревнях. А один из критериев оценки - аутентичность. В изделиях должны быть отражены местные традиции. Пока наибольшую активность проявляют жители Нижнетавдинского района и областного центра. Именно они главные участники выставки в ЦУМе, который бесплатно предоставил площадку, - отметила Юлия Карандина.

Во время фестиваля участники и организаторы проводят мастер-классы по вышивке, кружевному плетению, ковроткачеству, гончарному делу, резьбе по дереву и гости.

Как отметила заслуженный работник торговли РФ, член общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева, итоги фестиваля подведут в ноябре 2020 года.

- Фестиваль ремёсел можно рассматривать, как продолжение истории с открытием центра Visit Tyumen. И то, и другое призвано повысить интерес к Тюменской области, - подчеркнула Наталья Осинцева.