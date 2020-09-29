Жительница Голышманово обвинила сожителя в краже цепочки, а тот в ответ её начал душить Фото: pixabay.com

В Голышмановском районе возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, накануне в полицию обратилась 49-летняя местная жительница, которая рассказала, что сожитель её душил и угрожал убить. Участковый уполномоченный полиции установил, что в день происшествия женщина собиралась в баню, сняла цепочку и оставила на тумбе. Отлучившись на пару минут, она вернулась и не увидела на месте своего украшения.

Женщина высказала всё сожителю на русском матерном языке, а тот в ответ повалил её на диван и начал душить, угрожая убийством.Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, а цепочка позже нашлась за тумбой, на которой потерпевшая её оставила.