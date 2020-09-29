Погода в Тюмени 29 сентября: днём воздух прогреется до +13 градусов Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня, 29 сентября, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 3 – 8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью +0…+5 градусов, при прояснении до -2 градусов, днём преимущественно без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 3 – 8 м/с, понижение температуры, +8…+13 градусов.

По народному календарю 29 сентября – день памяти святой Евфими (Ефимии) и Всехвальной, которая жила в III – начале IV века в Халкидоне. В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их упитанности, какой будет зима. Если глухарь или утка очень жирные – значит, зима будет холодной. Если погода на Ефимию тёплая и сухая – значит, зима будет поздней и мягкой. Если гремел гром – значит, зима будет бесснежной.