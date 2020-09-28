В природном заказнике «Лебяжье» состоялась акция «Сохраним лес»

В Тюменском лесничестве, на территории природного заказника «Лебяжье», состоялась акция по уборке леса «Сохраним лес». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, основная цель акции - привлечь внимание тюменцев к теме сохранения и восстановления лесов и к теме лесных пожаров.

По словам и.о. директора департамента лесного комплекса Оксаны Войтовой, акция также нацелена на привлечение общественного внимания к уборке лесов от мусора и погибших деревьев, чтобы леса жили своей естественной жизнью.

- К сожалению, с учётом ограничительных мер, акция не такая масштабная, как в предыдущие годы. Мы надеемся, что в следующем году сможем пригласить жителей нашего региона и на посадку леса, и на уборку. Сегодня мы проводим уборку только силами организаций, чья деятельность связана с работой в лесу, - отметила Оксана Войтова.

На площади три гектара участники собрали около 30 кубометров неликвидной древесины. Все ветки и брёвна утилизированы при помощи нового прицепного измельчителя «Торнадо-М400», который был куплен в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Напомним, Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы в поддержку нацпроекта «Экология». Все точки проведения мероприятий отмечены на интерактивной карте на сайте акции сохранимлес.рф.