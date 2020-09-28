Режим повышенной готовности в Тюменской области продлён до 12 октября Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюменской области по 12 октября 2020 года продлён режим повышенной готовности. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил областной Оперштаб. Вместе с режимом продлены и ограничения, которые ранее ввели для предупреждения распространения опасной инфекции. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №120-п.

Жители региона должны по-прежнему соблюдать масочный режим, посещая магазины, различные учреждения, садясь в автобусы или такси. Работающие предприятия обязаны выполнять все санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые предписаны Роспотребнадзором и правительством Тюменской области.

Тюменцы, которые вернулись из-за границы, должны соблюдать режим самоизоляции по месту требования до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Его люди обязаны сделать в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», губернатор Александр Моор поручил всем службам ужесточить контроль за соблюдением всех санитарных требований в местах массового пребывания людей. С 28 сентября работу усилили контрольные группы из сотрудников правоохранительных, областных и муниципальных органов власти и Роспотребнадзора.

Тюменцы старше 65 лет и тюменцы, страдающие хроническими заболеваниями, не должны без крайней необходимости посещать места массового скопления людей и обязательно надевать маску.