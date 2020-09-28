Линейки антикризисных программ помогли тюменским бизнесменам сохранить рабочие места Фото: pixabay.com

Правительство Тюменской области в период борьбы с пандемией и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запустило линейку специальных антикризисных программ поддержки бизнеса. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, они действуют через систему микрофинансирования – программы «Сохрани бизнес» и «Действуй».

Обе программы позволили сохранить бизнес и поспособствовали его развитию. Как отметил руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Дмитрий Утьев, получение господдержки в период борьбы с пандемией стабилизировало ситуацию на конкретных предприятиях.

- В итоге выполнена важная социальная функция- это сохранение рабочих мест, а ведь у каждого работника есть семья, дети. Предприятия не остановились, они работали и работают, - отметил он.

Например, магазин для продажи свежего мяса предпринимателя Сергея Газатова из Викуловского района получил своё развитие. Четыре года назад он начал покупать мясные туши у местных фермеров, а спустя год организовал производство мясных полуфабрикатов. В 2020 году бизнесмен получил микрозайм по антикризисной программе «Сохрани бизнес», чтобы купить оборудование, выплатить зарплату, заплатить налоги и другие платежи. Сейчас у Сергея работают 9 человек, скоро планируется создать новые рабочие места.