В Тюменской области наладят производство нефтепромыслового оборудования Фото: pixabay.com

На Тюменском нефтегазовом форуме подписано соглашение между компанией «Рэд Энерджи» и Агентством инфраструктурного развития Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, стороны будут работать над совместным инвестиционным проектом по производству нефтепромыслового оборудования в сфере альтернативной энергетики в Тюменской области.

Соглашение предусматривает поэтапное развитие производственной площадки: от открытия филиала и организации крупноузловой сборки до последующей локализации производства оборудования в нашем регионе. По словам гендиректора Агентства инфраструктурного развития Ольги Романец, это не первый проект в сфере нефтесервиса и альтернативной энергетики, который реализуется при поддержке Агентства.

- Мы накопили все необходимые компетенции для оперативного решения вопросов, возникающих при организации таких производств. Кроме того, нам доступна широкая линейка региональных мер поддержки инвестиционных проектов, которая неоднократно показала свою эффективность. Все это вселяет уверенность в том, что сотрудничество будет плодотворным, - отметила она.

В свою очередь, гендиректор компании «Рэд энерджи» Алексей Тарасов подчеркнул, что условия, которые предлагает Агентство, позволят пройти все этапы реализации в максимально короткие сроки.

- Мы уверены, что в ближайшие несколько лет сможем презентовать на Тюменском нефтегазовом форуме продукцию, произведенную в регионе, - отметил Алексей Тарасов