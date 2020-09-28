В Тюменском районе мать избивала, материла, таскала за волосы и выгоняла из дома двух дочерей Фото: pixabay.com

В Тюменском районе следователи предъявили обвинение 31-летней женщине. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, находясь у себя дома, женщина с 2014-го по 2020 год систематически истязала дочерей 2009 и 2011 годов рождения.

Например, в феврале 2015 года мать кинула в младшую дочь кочергой и попала в голову, унижала и материла её на чём свет стоит, а потом выгнала ребёнка на улицу без одежды и обуви. В марте 2019 года женщина ударила старшую дочь ранцем, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу. Кроме того, в этом году злоумышленница неоднократно избивала детей за малейшую провинность.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли медицинскую документацию на детей и назначили судебно-медицинские экспертизы. До сих пор они устанавливают все обстоятельства совершённого преступления в отношении детей.

Суд и следствие также рассматривают вопрос об ограничении женщины в родительских правах. Сейчас девочки находятся у родственников, с ними работают психологи. Кроме того, следователи дадут оценку факту бездействия должностных лиц органов опеки.