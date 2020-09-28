В Тюмени 38-й жертвой коронавируса стал пенсионер с двусторонней пневмонией Фото: pixabay.com

В Тюмени скончался 38-й пациент с коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса, жертвой инфекции стал 70-летний мужчина с двухсторонней тотальной вирусной пневмонией и полиорганной недостаточностью на фоне нескольких хронических заболеваний. Увы, пенсионер умер, несмотря на все усилия врачей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала об ужесточении мер по соблюдению санитарных правил. С обращением к тюменцам выступил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора мы даже отправились в рейд, чтобы посмотреть, как кинотеатры и магазины соблюдают все санитарные требования. Каков итог – читайте в нашем материале.

Всего же на 28 сентября число заболевших коронавирусом увеличилось на 74 человека.