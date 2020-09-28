Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

В октябре на тюменские дороги выйдут 60 новых автобусов с usb-разъёмами

Серия транспорта уже хорошо знакома тюменцам
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Тюменьгортранс

Фото: Тюменьгортранс

Уже в октябре на линию выйдут 60 новеньких автобусов с индивидуальным дизайном, которые выпустил завод «ЛиАЗ» по специальному заказу. Как рассказали в МКУ «Тюменьгортранс», серия нового пассажирского транспорта уже хорошо знакома тюменцам. Чтобы пассажирам было комфортно, здесь есть usb-разъёмы, кондиционеры, видеокамеры и бегущие строки.

На задней площадке установлен хозяйственный короб для хранения инвентаря для уборки салона, у дверей установлены фонари.

Да что рассказывать, смотрите сами:

Автоновости