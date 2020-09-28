Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 сентября 2020 года увеличилось на 74 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 74 и составило 9 356 человек. Из них 7 561 человек выздоровел, 37 пациентов скончались – у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки 9 человек выздоровело, заболело два ребёнка. 11 человек находятся на ИВЛ, 958 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 982 человека находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Всего на 28 сентября выявлено 1 159 573 случая коронавируса. За весь период скончались 20 385 человек, выздоровело 945 920 человек. За сутки полностью вылечились от ковида 2 702 человека, 61 человек скончался.