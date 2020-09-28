В Ишиме и в селе Омутинское заработала Школа социального предпринимательства

В Ишиме и Омутинском заработала «Школа социального предпринимательства»

В Ишиме и селе Омутинское начала свою работу Школа социального предпринимательства, которая впервые открывается после ограничительных мер из-за коронавируса. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, после ишимцев и омутинцев работать над проектами будут жители Ярковского района, а тюменцы присоединятся к проекту чуть позже.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александры Князевой, коронавирус повлиял на все планы. Обучение поставили на паузу, так как онлайн не заменит живого общения и энергетики тренера.

– Наша программа насыщена тренинговыми инструментами, и мы не хотели лишать подопечных этого драйва. Поэтому нам вдвойне приятно наконец-то стартануть в полную силу, – рассказала она.

Слушатели школы под руководством бизнес-тренеров разработают маркетинговую стратегию, составят бизнес-план, рассчитают финансовую модель и познакомятся с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.

– Радует, что интерес к школе не угасает и новые идеи имеют возможность перерасти в нечто большее – социальный продукт, который направлен в первую очередь на общественное благо, – отметила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

Школа социального предпринимательства стартовала 24 сентября в Омутинском и 26 сентября в Ишиме. «Школьникам» предстоит пройти пять обучающих сессий, по итогам которых они защитят свои бизнес-проекты.