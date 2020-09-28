Разъярённый тюменец ранил в грудь парня, который оскорбил его подругу Фото: pixabay.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмени, накануне в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что 21-летнему тюменцу причинили телесные повреждения. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам разыскали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 19-летний тюменец.

Оказалось, что вместе со своей возлюбленной парень распивал на улице алкоголь. Во время «уличного застолья» потерпевший начал ругаться с девушкой подозреваемого. Услышав оскорбления в её адрес, подозреваемый схватил нож и ранил обидчика подруги прямо в грудь. После этого пара скрылась с места преступления, а свидетели вызвали скорую.

Теперь «защитнику» может грозить до десяти лет лишения свободы.