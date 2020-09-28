Прокуратура обязала администрацию Ишимского района обеспечить жителей чистой питьевой водой Фото: pixabay.com

Ишимская межрайонная прокуратура проверила, как местные власти исполняют законодательство во время реализации полномочий в сфере водоснабжения. По результатам лабораторных исследований воды из скважин в д. Борисовка, п. Новокировский, п. Октябрьский, с. Боровое, с. Бутусово, с. Ершово Ишимского муниципального района, вода не соответствует требованиям СанПиН в точках водоразбора.

В соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» чиновники должны соблюдать требования российского законодательство и за счёт собственных средств обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Другими словами, питьевая вода должна быть безопасной, без радиации, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные свойства.

После проверки Ишимский межрайонный прокурор обратился в суд с иском. На администрацию Ишимского района и МУП «Коммунальщик» возложены обязанности – снабдить население района питьевой водой из подземных скважин, которые соответствуют требованиям СанПиН. На днях Ишимский районный суд удовлетворил иск прокурора.

Напомним, на днях Прокуратура обязала администрацию Ярковского района обеспечить жителей качественной питьевой водой. Люди жаловались, что мутную воду пить невозможно.