В Тюмени оштрафовали оператора МФЦ, которая отказалась принимать документы у 92-летнего ветерана Фото: Татьяна Коркина

Пять тысяч рублей штрафа назначили оператору Тюменского филиала №7 МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципальных услуг. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, не предоставив заявителю нужной услуги.

В июне 2020 года 92-летний ветеран Великой Отечественной войны и члены её семьи решили приватизировать жильё. Однако ветерану отказали в приёме документов, т.к. в паспорте имелась отметка от обычной ручки. После инцидента внучка ветерана обратилась в прокуратуру и попросила разобраться в ситуации.

Проверка показала, что ветерану и её семье необоснованно отказали в предоставлении услуги, так как такие «точки» не говорят о том, что паспорт недействителен. В связи с этим прокуратура возбудила против оператора дело, а на днях мировой судья судебного участка №14 Ленинского судебного района Тюмени вынес приговор и оштрафовал женщину.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что жителя Тюмени оштрафовали на крупную сумму за нарушение режима самоизоляции: мужчина приехал из Москвы и не усидел дома.