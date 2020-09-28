В Тюмени художник переделал стрит-арт, разозливший жителей дома на Циолковского

Фото: Контора пароходства

Рисунок художника Артёма Овера, который принимал участие в фестивале уличного искусства «Морфология улиц», не устроил жителей одного из домов на улице Циолковского. По мнению активных горожан, персонажи стрит-арта, посвящённого особенностям творческого процесса, и агрессивные цвета несли негативный контекст.

Уличная морфология. Фото: Контора пароходства

Артём нарисовал нескольких персонажей-символов. К примеру, самурай представляет решительность, верность делу и исключительную дисциплину, а японский кот желает удачи.

Некоторых персонажей оставили без изменения. Фото: Контора пароходства

– Каждый раз я мысленно перебираю зарисовки, а в итоге застаю себя засыпающим утром за белым листом. Хочется, чтобы люди, которые тоже склонны к бесконечному анализу, взглянули на эту работу и, наконец, сделали то, что долго откладывали, – рассказывает о своей работе художник.

Рисунок на гаражном кооперативе. Фото: Контора пароходства

Однако «агрессивные» персонажи, воинственные и иностранные образы не впечатлили горожан. Как сообщает пресс-служба «Конторы пароходства», из-за этого художнику пришлось сделать лицо самурая более доброжелательным и убрать меч. Кроме того, пятеро жильцов предложили изменить ещё одного фирменного персонажа художника. Правда, после голосования и общения со специалистами, организаторы решили оставить арт без изменений на стене гаражного кооператива на улице Циолковского, 22.

Японский кот. Фото: Контора пароходства

– Арт-объект не может нести какой-либо негативной коннотации и не содержит символы или сюжеты, потенциально опасные для эмоционального состояния зрителя, – отмечает психолог, тьютор Александр Дипика.

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