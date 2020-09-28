В Абатском районе заживо сгорели двое детей

Фото: СК РФ по Тюменской области

В Абатском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей – трёх и пяти лет. Статья УК РФ звучит так: «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, трагедия произошла вечером в деревне Мешалкина Абатского района. Ребятишки находились одни дома и спали, когда в доме произошёл пожар. Детей спасти не удалось, они погибли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей. Также идёт проверка условий жизни погибших детей.

На место происшествия выезжал прокурор Абатского района. Местной прокуратуре получено организовать проверку исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дела.

Напомним, похожая ситуация произошла в 2015 году в посёлке Богандинский. Тогда произошел пожар в частном доме, где тоже погибли двое детей.