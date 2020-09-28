Тюменские юристы обсудят важные темы на «Юридических вторниках»

Чрезмерность процедур в банкротствах, уголовная ответственность первых лиц и ущерб для региональной экономики… 29 сентября 2020 года в Бизнес-отеле «Евразия» состоится встреча Клуба профессиональных юристов «Юридические вторники». Одно из первых профессиональных оффлайн-мероприятий (с личным участием) организует Западно-Сибирская Правовая Палата (ЗСПП). Тема – «Как защитить руководителей, инхаусов и консультантов от новых правовых рисков. На примере громких дел 2020». За 3 дня уже почти закрыт лимит регистрации, среди участников – руководители и собственники бизнеса, юристы предприятий (инхаусы), руководители и сотрудники юридических компаний (консультанты).

Один из ключевых рассматриваемых вопросов – «Массовое оспаривание сделок в банкротстве – как угроза малому и среднему бизнесу». Тема будет рассмотрена на примере одного из крупнейших банкротств в России – Антипинского НПЗ. Примечательно, что крупнейшее банкротство случилось в Тюменской области, но задаваемые им тренды вызывают большие вопросы с точки зрения защиты интересов бизнеса.

Тема – «Как защитить руководителей, инхаусов и консультантов от новых правовых рисков. На примере громких дел 2020»

Общая сумма требований в банкротстве Антипинского НПЗ – более 1 трлн рублей. Основной кредитор – ПАО «Сбербанк» с суммой требований более 260 млрд руб. Массовое оспаривание платежей завода за 6 месяцев, предшествующих банкротству, может привести к финансовому краху и банкротству множества обычных добросовестных контрагентов – предприятий малого и среднего бизнеса.

Арбитражный суд Тюменской области уже признал несколько платежей обычным контрагентам (не связанным с АНПЗ) недействительными и потребовал вернуть деньги в конкурсную массу.

В Новосибирской области в ходе громкого банкротства ритейлера «Холидей» предприятия объединились и вместе отстояли законность выплат, совершенных в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Юристы пытаются обратить внимание на значимость проблемы массового оспаривания сделок АНПЗ для региона и социальные аспекты, а также на необходимость объединения юридического сообщества для защиты интересов добросовестных контрагентов в ходе громкого банкротства, где, возможно, пока имеют приоритет иные интересы.

Один из ключевых рассматриваемых вопросов – «Массовое оспаривание сделок в банкротстве – как угроза малому и среднему бизнесу»

Также будут рассмотрены вопросы защиты топ-менеджеров от рисков взыскания убытков, новые тренды в сфере уголовных рисков для внутренних юристов и внешних консультантов (в т. ч. на примере дела Аэрофлота, юристы которого около года находятся в СИЗО), вопросы финансового анализа при оценке риска неплатежеспособности должника и новый тренд в сфере альтернативного разрешения споров – медиация.

В качестве спикеров выступят сотрудники юридических департаментов крупных региональных предприятий, юридические консультанты.

– Предлагаемые к обсуждению вопросы имеют жизненно важное значение как для собственников бизнеса, так и для юристов предприятий, поскольку именно сейчас задаются тренды, которые могут привести добросовестные предприятия к банкротству, а ключевых лиц – к уголовной ответственности. Именно от понимания проблем и позиции объединенного юридического сообщества зависит создаваемая практика, наше общее будущее. Колокол звонит по всем нам! – пояснил модератор мероприятия, Председатель Совета ЗСПП, Управляющий партнер ЮК «Аспект» Степан Матаев.