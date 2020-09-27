«Большая перемена» стартовала в Тюмени. Фото из сообщества конкурса в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени сегодня, 27 сентября, началась первая смена полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена». В детском центре «Серебряный бор» собрались участники направления «Твори!». Согласно источникам «Тюменской линии», там присутствовали юные танцоры, музыканты, артисты, художники, а также просто любители искусства из всех регионов УФО.

Три дня полуфиналисты, школьники 8-х, 9-х и 10-х классов, будут участвовать в мастер-классах и прочих обучающих программах. Они командами будут решать специальные кейсы.

Как отметил на открытии мероприятия замгубернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, для каждого участника конкурс станет новой возможностью опробовать силы, реализовать себя, найти новых друзей.

– От имени губернатора Тюменской области Александра Моора, от имени организаторов желаю вам успехов, чтобы всё получилось, – обратился Райдер к школьникам.

Кроме Тюмени, открытие полуфиналов проходило также в Новосибирске и Хабаровске. В этом году конкурс «Большая перемена» объединил более миллиона школьников со всей России.