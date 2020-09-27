В районе Мыса в Тюмени загорелась квартира в многоэтажке. Фото тюменки Анны Зольниковой в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня в Тюмени произошло возгорание в трехкомнатной квартире в многоквартирном доме на улице Парада Победы, это район Мыса. Из многоэтажки экстренно эвакуировали десятки жильцов.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, сейчас на месте работают специалисты.

- Диспетчеры пожарной части получили вызов в 12:00. На место срочно выехали сотрудники МЧС. Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирнирного дома. Часть жильцов пришлось выводить на улицу, - пояснил начальник пресс-службы МЧС Тюменской области Сергей Юсько.

ПК настоящему моменту известно, что при пожаре никто не погиб и не пострадал. Точную причину возгорания вскоре установят дознаватели.

Добавим, по словам спасателей, ссли пожар возник и распространился в одной из комнат, то захлопните дверь в ней, а все щели заткните тряпками. Дверь полейте водой. Это даст вам немного времени.

Напомним, что в любой экстренной ситуации звоните по номеру 112.