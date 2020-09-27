Жители Заводоуковска бесплатно проверят свой ВИЧ-статус Фото: pixabay.com

В Заводоуковске 10 октября состоится анонимное добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Уточняется, что мобильная лаборатория будет работать на автостоянке у детской школы искусств с 12.00 до 18.00.

«Тюменская линия» сообщает, что Заводоуковск принимает участие во всероссийской акции Минздрава РФ по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Тестирование организовано в виде автопробега специальных машин.

– Процедура анализа не требует никакой специальной подготовки. Результат вы можете узнать через пять минут, – пояснили организаторы акции.

Медработники проведут тестирование желающих при соблюдении всех противоэпидемических мероприятий, которые связаны с противодействием распространению коронавируса.