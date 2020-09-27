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Любительский театр из Тюмени претендует на престижную премию

«Звезда театрала» может достаться студии «Быть»
Руслан Савинов
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Любительский театр из Тюмени претендует на престижную премию

Любительский театр из Тюмени претендует на престижную премию

Фото: pixabay.com

Молодежный театр-студия «Быть» из Тюмени попал в шорт-лист лучших любительских театров международной премии «Звезда театрала».

Кстати, любой тюменец может проголосовать за театр на сайте конкурса и помочь ребятам стать одними из лучших в России. За звание с тюменцами соревнуются команды Омска и Новосибирска.

Известно, что «Звезда театрала» – это единственная российская награда в сфере театрального искусства, обладающая статусом независимой премии зрительских симпатий. За свои годы существования она стала символом разумной оценки и общественного признания. Её лауреатов определяют члены самого массового жюри.Речь о многотысячной зрительской аудитории.

В голосовании приняли участие не только жители России, но и Украины, Болгарии, США, Грузии, Германии, Беларуси, Франции и других стран.

Итак, поддержать театр-студию «Быть» можно, проголосовав на сайте «Звезды театрала» в разделе «Лучший любительский театр».

Как отмечает издание «Вслух.ру», голосование идет до конца ноября. Победителей назовут 7 декабря.