Лучшие юные математики Тюменской области улучшат свои способности Фото: pixabay.com

В Физико-математической школе Тюменской области состоялся первый тур устной математической олимпиады. Свыше 600 учеников 4 – 6 классов Тюмени, Тобольска, Ишима и Заводоуковска показали свои возможности решать суперсложные логические задачи.

Отметим, что мероприятие проводят второй год. Однако его популярность бьет все мыслимые рекорды. Так, из-за большого числа желающих и необходимости соблюдения правил периода пандемии организаторам пришлось досрочно завершить прием заявок и онлайн-регистрацию участников.

– Ученики и учителя ФМШ отметили большой интерес к точным наукам, высокую активность ребят-участников, – пояснили в администрации ФМШ.

Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», победители и призеры получили возможность дважды в месяц посещать занятия математического кружка физмат-школы.