В Тюменской области коронавирус стал причиной смерти еще одного пациента Фото: pixabay.com

Несмотря на усилия медиков, в Тюменской области от коронавируса умерла 66-летняя женщина.

– У пациентки была двусторонняя пневмония и полиорганная недостаточность на фоне нескольких хронических заболеваний, – уточнили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, за весь период пандемии в области скончались 37 пациентов с коронавирусом. Все они имели сопутствующие хронические заболевания, помешавшие излечению.

Врачи напоминают о соблюдении правил гигиены рук: чаще мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим антисептиком.

Кроме того, обязательно носите маску, когда находитесь в окружении других людей. Избавьтесь от привычки прикасаться руками к глазам, рту или носу.

Добавим, что по стране на сегодня зафиксировано 7 867 человек с коронавирусом, а с начала эпидемии – 1 151 438. Выздоровели 3 068, за весь период пандемии – 943 218. Умерли – 99, а с начала периода – 20 324.