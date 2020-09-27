Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 сентября 2020 года увеличилось на 71 человека Фото: pixabay.com

По сообщению оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 71 новый случай заболевания, всего с начала пандемии в области заразились 9 282 человек. Выздоровели за сутки 8 пациентов, за весь период – 7 552 человека.

Кроме того, за минувшие сутки заболели 4 ребенка, 937 человек остаются под медицинским наблюдением, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё 982 человека находятся на перевахтовке.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 867 человек с COVID-19, с начала эпидемии – 1 151 438. Выздоровевших – 3 068, за весь период – 943 218. Умерших – 99, с начала периода – 20 324.