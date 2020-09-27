Тюменцам на заметку: как школьный ранец может навредить здоровью Фото: pixabay.com

Портфель – это та вещь, с которой ребенок имеет дело на протяжении 5-6 часов 5 дней в неделю. Потому его неправильное ношение и большой вес могут вызвать боли в спине, шее, головные, онемение рук, деформацию позвоночника, сколиоз, сутулость, проблемы с дыханием, боли в пояснице и даже аномальный рост костей.

Вес ранца с учебниками, ланч-боксом, бутылочкой воды и сменкой должен быть не больше, чем 1/10 часть веса ребенка. Для первоклашек это 1,5 кг, для учеников 3 – 4 классов – 2 кг, для 5 – 6 классов – до 2,5 кг, 7 – 8 классов – 3,5 кг, 9 – 11 классов – 4 кг.

По словам врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Оксаны Хохловой, при надетом рюкзаке школьник не должен наклоняться ни вперед, ни назад под тяжестью учебников. Носить ранец нужно на двух плечах, а не на одном, чтобы вес равномерно распределялся, это избавит мышцы и суставы от излишнего напряжения. Ремни затягивать так, чтобы сумка плотно прилегала к спине и располагалась по ее центру.

Объясните подростку, что лучше при первой же возможности снять портфель, например, в автобусе можно поставить его на колени или сиденье, на переменах – оставлять у парты, в парке на прогулке – ставить на скамейку, сообщает «Мегатюмень».