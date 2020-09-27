Как тюменцам подготовить дачу к зиме? Фото: pixabay.com

После уборки урожая и с наступлением холодов горожане перестают ездить на свои дачные участки, которые остаются пустовать до весны. Как защитить садовый домик и участок от грызунов, бродячих животных и воров, рассказал садовод Иван Казаков.

Перед «консервацией» домика на зиму, нужно провести в нем уборку. Все остатки съестного, крупы, сахар, кофе, макароны, овощи либо увезти в городскую квартиру, либо сложить в стеклянные банки под металлические крышки, чтобы до еды не добрались крысы, мыши, чтобы она не привлекала тараканов. Чтобы защитить дом от мелких грызунов, нужно также законопатить окна, проверить, чтобы двери плотно закрывались, не было щелей в полу.

Всю дорогостоящую бытовую технику лучше увезти с собой. То, что оставляете на участке лучше надежно спрятать. Например, в потайные ниши или в погреб. Можно даже разобрать вещи на части (например, велосипед, газонокосилку) и спрятать в разные места.

Идеальная защита от воров – сигнализация или охрана, но это очень затратно. Можно установить недорогую сигнализацию, которая подает очень громкие сигналы, это отпугнет непрошенных гостей и привлечет внимание соседей в экстренной ситуации. Еще можно повесить на территории фонарь с датчиком движения, чтобы свет загорался, если кто-то зайдет во двор или на огород.

Кстати, некоторые дачники оставляют ловушки вроде капканов, открытых ям, проволоки под напряжением или отравленного алкоголя. На такие улочки можно случайно попасться и самому, либо в них могут угодить ваши родные, которых вы не предупредили, соседи. А последствия могут быть уже необратимыми.

По возможности отключите полностью электричество, чтобы уберечь дом от пожара. Если отопление печное, то не забудьте убрать золу и открыть печную заслонку, так дом не отсыреет. И последний, но важный совет: не оставляйте ключи от домика под ковриком, рядом с крыльцом и на других очевидных местах. Лучше забрать их с собой или хорошенько спрятать.