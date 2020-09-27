У Тюмени есть шанс улучшить позиции в конкурсе на лучший город России Фото: pixabay.com

В интернете идет голосование по всероссийскому конкурсу «Город России-2020». Голосование проходит с 2012 года и длится в течение года: выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символичный город.

Суммарно в списке 83 города. Наша любимая Тюмень сейчас на 32-ом месте, за нее пока отдали свыше 7,6 тысяч голосов. Волгоград обгоняет нас считанные на единицы голосов, Ульяновск - выше на менее тысячи. У лучшего города Земли есть все шансы укрепить позиции. В настоящий момент возглавляет рейтинг Севастополь. Теперь о других регионах УФО: Ханты-Мансийск на 23-ем месте, Салехард - на 65-ом, Екатеринбург - на 38-ом, Челябинск - на 14-ом, Курган - на 60-ом.

В прошлом году Тюмень занимала 26 место. В первой десятке - на 7-ой строке - центр области был в 2012 году, пока что это наивысший результат.

Итак, чтобы поддержать Тюмень на конкурсе, необходимо пройти на официальный сайт город-россии.рф, собрать картинку и подтвердить выбор.

Отметим, что регистрироваться не нужно, процедура бесплатная. С одного IP-адреса принимается один голос за сутки. То есть голосовать можно каждый день до конца декабря. когда подведут очередные итоги года.