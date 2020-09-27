Погода на 27 сентября в Тюмени: ясная погода Фото: pixabay.com

В воскресенье, 27 сентября, в Тюмени ожидается солнечная погода. Ранним утром небо уже засияет осенними лучами. Такая погода продержится весь день. Вечер тоже будет солнечным.

Ночью столбики термометров покажут +7 градусов, днём потеплеет до +16. Вечером температура опустится до +11. В течение суток будет дуть западный ветер, 2 – 3 м/с.

По народному календарю сегодня отмечается Воздвиженье. В это время уже случались заморозки, однако они еще не были страшны.

Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом.