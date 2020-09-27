В больницу Тюмени закупили новые эндоскопические стойки Фото: pixabay.com

В ОКБ №2 в Тюмени установили четыре новые эндоскопические стойки, купленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Стойки со сверхчетким 4К изображением доставили в центр травматологии и ортопедии, отделения урологии, гинекологии, а также хирургии. Аппараты оснащены основным инструментарием по всем направлениям. Они включают и рабочий инструмент, и электрогенераторы для отсечения и коагуляции тканей.

Так, врачи урологического отделения первыми опробавали стойку и продолжают активно ей пользоваться.

Как отметил руководитель операционного блока, травматолог-ортопед ОКБ №2 Александр Базаров, новое оборудование позволит улучшить качество проводимых операций.

Этого достигнут за счёт предельной детализации и отличного обзора операционного поля: снизится травматичность вмешательства.