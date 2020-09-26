Тюменцы смогут посмотреть фильм, озвученный живым оркестром Фото: pixabay.com

Зритель увидит классику чёрно-белого кино Чарли Чаплина в сопровождении настоящего звучания фортепиано, скрипки, альта, виолончели, арфы и других инструментов. Так создатели проекта хотят погрузить посетителей в атмосферу кинотеатра ХХ века, когда все фильмы озвучивал живой оркестр.

-Недавно мы заинтересовались тем, что раньше в театрах всё озвучивали вживую, даже шумовые эффекты с помощью специальных театральных машин. Решили тоже попробовать. Начали с детских спектаклей, теперь перешли на фильмы, - рассказал руководитель проекта Михаил Топалиди.

Напомним, что в этом году ансамбль МОКА project вошёл в число победителей конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ» от Театрального центра «Космос». На воплощение своей идеи музыканты получили 180 тысяч рублей.