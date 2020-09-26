Банк вакансий Тюменской области предлагает свыше 37 тысяч рабочих мест Фото: pixabay.com

Жители Тюменской области не хотят сидеть без дела и активно ищут работу. С начала года в Центр занятости населения обратились 83 858 граждан, из них 64,3% уже трудоустроены.

На начало сентября 34 980 человек состояли на учёте в качестве безработных, при этом в областном банке содержится 37 575 вакансий. Основная часть (9 527) – в строительстве. В образовательную сферу требуются 4 085 работников. В торговлю и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 2 917. В госуправление и обеспечение военной безопасности – 2 874.

Более 2,6 тысячи вакансий заявлено в обрабатывающих производствах, в сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. В культуре, спорте, организации досуга и развлечений – 2 483 вакансии. Практически две тысячи работников требуются в здравоохранении и оказании социальных услуг.

Самые высокие зарплаты снова в строительстве: у изолировщиков – 58 750 рублей, машинистов экскаватора – 51 339 рублей, монтажников технологических трубопроводов – 51 214 рублей, прорабов в строительстве – 48 810 рублей, машинистов автогрейдера – 47 338 рублей, машинистов бульдозера – 47 223 рубля, мастеров строительных и монтажных работ – 46 780 руб и т. д.

Зарплату меньше 20 тысяч рублей предлагают продавцам продовольственных товаров – 18 979 рублей, неквалифицированным рабочим – 17 941 рубль, официантам – 17 947 рублей, почтальонам – 14 416 рублей, операторам по обслуживанию аттракционов, игровых автоматов – 14 030 рублей, инструкторам по спорту – 13 847 рублей.