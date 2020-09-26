Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 сентября 2020 года увеличилось на 69 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: pixabay.com

По сообщению оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 69 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии в области заразились 9 211 человек. Выздоровели 24 пациента, за весь период – 7 544 человека.

Кроме того, за минувшие сутки заболели 8 детей, 947 человека остаются под медицинским наблюдением, 16 из них подключены к аппарату ИВЛ, ещё 1 982 человека находятся на перевахтовке.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 532 человека с COVID-19, с начала эпидемии – 1 143 571. Выздоровевших – 6 004, за весь период – 940 150. Умерших – 169, с начала периода – 20 225.