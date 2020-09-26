Тобольский музей принимает в дар ценные предметы и коллекции

Фото: Тобольский музей-заповедник, соцсеть "ВКонтакте"

В рамках празднования своего 150-летия учреждение готово принять предметы и коллекции, имеющие культурное и историческое значение любого временного периода. Это могут быть фотографии, документы, картины, книги, вещи и многое другое.

Тобольск – старинный купеческий город, в котором до сих пор находят ценные предметы, часть из них становится экспонатами. Так, в 1969 городу городской житель С. К. Устинов передал в дар музею три револьвера, найденные им в тайнике одного из домом на улице Семакова. Построенный до 1916 года, он принадлежал семье тобольского чиновника, а затем старшему мастеру свечного завода. Кто спрятал оружие, осталось неизвестным, но оно и сегодня выставлено в Музее царской семьи Романовых.

А буквально две недели назад житель Москвы Андрей Родионов подарил музею-заповеднику японскую армейскую парадную саблю образца 1886 года, сохранившуюся в отличном состоянии.

Для участия в акции необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней фотографию предмета, его описание, а также историю происхождения. Отправить её необходимо на электронный адрес: uchet_tiamz@mail.ru.

По итогам акции каждому участнику вручат диплом дарителя и впишут его в книгу поступлений фондов музея. Из предметов полученных в дар будет сформирована тематическая выставка.

Положение акции можно скачать здесь.