На улицах Тюмени пройдут экоспектакли

Фото: театральная мастерская «Будильник», соцсеть "ВКонтакте"

Театральная мастерская «Будильник» приглашает тюменцев на уличный спектакль «Свалка». Через своё творчество артисты хотят донести до жителей города проблемы экологии. Мероприятие пройдёт 27 и 28 сентября.

– Мастерская всегда относилась к природе с особой бережностью. Мы приучаем детей к раздельному сбору отходов. Отсортированные сдаём в пункты переработки. Часть пластиковых отходов осталась, их использовали для изготовления некоторых реквизитов и костюмов к постановке. Проект реализуется на средства гранта президента РФ, – рассказала представитель мастерской Мария Зарембо.

Также, по её словам, создатель спектакля Юрий Демчук хотел донести до тюменцев мысль, что современное общество нацелено на потребление. Оно так и называется обществом потребления.

– Мы думаем лишь о сегодняшнем дне, игнорируя будущее. Это большая проблема, – добавила девушка.

Всего состоится два показа – 27 и 28 сентября. В воскресенье горожан ждут в микрорайоне «Видный» по адресу: улица Федюнинского, 77а. Представление начнётся в 19.00. А в понедельник спектакль пройдёт в ЖК «Ново-Патрушево» на сцене «Сказочной аллеи», около дома № 62/2 на улице Федюнинского. Начало в 20.00.

Тюменцев просят одеваться теплее, чтобы не замёрзнуть во время просмотра. Вход для всех любителей искусства и экологии свободный.

Добавим, что «Будильник» является театральной мастерской со множеством направлений: актёрское, хореография и сценическая речь. Также эксперты проводят мастер-классы и тренинги по режиссуре, психологии, воспитанию, развитию дикции, общению и импровизации.