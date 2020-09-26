ФК «Тюмень» встретится с командой «Урал-2», которой проиграл в прошлом сезоне Фото: pixabay.com

ФК «Тюмень» готовится к очередному матчу восьмого тура, который пройдёт в рамках Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

В прошлые выходные «Тюмень» одержала победу над «Челябинском», который занял второе место в группе «Урал-Приволжье» в прошлом сезоне. Игра прошла на поле наших футболистов, завершившись со счётом 1:0. А уже завтра, 27 сентября, тюменцам предстоит выездная игра в Сысерти Свердловской области с местным клубом «Урал-2».

В прошлом сезоне команды встречались дважды. Августовский матч закончился ничьей – 3:3, октябрьский – со счётом 1:2 в пользу соперника. По итогам досрочно завершенного сезона «Тюмень» финишировала на десятом месте, а «Урал-2» – на третьем.

Однако в предстоящей игре шансы на победу «Тюмени» оцениваются в 72,56%. Наша команда уверенно стартовала в нынешнем сезоне, заняв третье место в турнирной таблице четвертой группы: на их счету шесть игр, пять из которых закончились победой и одна ничьей, а также 16 очков.

«Урал-2» сыграл семь матчей: по два выигрыша и проигрыша, три ничьих. Итого 9 очков. С этим результатом наш соперник пока на девятом месте.