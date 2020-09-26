Центр тьюторского сопровождения поможет тюменским студентам решить психологические проблемы Фото: pixabay.com

В Тюменском государственном университете планируют создать полноценную психологическую службу для комплексной работы со студентами. Сейчас поддержку обучающимся вуза оказывают в Центре тьюторского сопровождения, сообщает управление стратегических коммуникаций учебного учреждения.

По словам психолога центра Александра Санникова, первокурсники часто задаются вопросами: кто они и что им интересно? Также они самостоятельно совершают выбор, куда идти и чему учиться. Такой уровень ответственности – это серьезный стресс даже для опытного и зрелого человека, не говоря о вчерашнем школьнике.

Кроме того, Санников пояснил, что задуматься о психологической помощи стоит при нарушении аппетита, сбитом режиме сна, частых перепадах настроения и апатии, а также если не удаётся, как раньше, справляться с эмоционально цепляющими вызовами.

– Стратегическая задача – это собрать статистику и выработать механизмы, которые помогут в будущем создать полноценную психологическую службу. Её основная задача – вовремя обнаружить, кому нужна помощь, и объяснить, что в этом нет ничего страшного: мы найдем выход, – сообщил Александр Санников.

Стоит добавить, что поддержка оказывается анонимно и бесплатно, администрация получает данные только о числе людей, обратившихся за консультацией.

Записаться на разговор с психологом можно на сайте университета.