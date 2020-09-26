В Тюменской области всё больше малышей рождаются по желанию родителей Фото: pixabay.com

Сохранение репродуктивного здоровья женщин - важная задача тюменского здравоохранения. В связи с этим медики очень рады ежегодному росту числа горожанок, правильно применяющих контрацепцию для профилактики нежелательной беременности.

Благодаря целенаправленной работе тюменских акушеров-гинекологов по информированию населения о способах и методах предохранения, число случаев прерывания беременности в регионе снижается уже на протяжении пяти лет.

Во Всемирный день контрацепции, 26 сентября, медики вновь напоминают: каждая беременность должна быть желанной. Для этого они направляют все усилия, чтобы максимально повысить осведомленность земляков в этом непростом вопросе.

-Важно понимать, что планирование семьи - это дети по желанию, а не по случаю. Это ответственное отношение обоих родителей к ребёнку, а также сохранение здоровья женщины для рождения желанных и здоровых малышей, - говорит врач акушер-гинеколог областной больницы №19 Александр Бронников.

Как отмечает специалист, в настоящее время существует множество методов контрацепции, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. Какой выбрать - посоветует врач.

Сейчас охват женщин фертильного возраста гормональной и внутриматочной контрацепцией составляет 40%. В 2019 году количество абортов по желанию пациенток уменьшилось на 6,5% в сравнении с прошлым периодом. А в 2018 году удалось спасти жизнь 861 малышу благодаря консультации перед предполагавшимся пререванием. В прошлом году было сохранено 1 037 беременностей, а за 8 месяцев 2020 года - уже 631.