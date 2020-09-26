Тюменские студенты создали сигнализатор для предупреждения социальной дистанции Фото: pixabay.com

Команда будущих инженеров из Тюменского Индустриального университета одержала победу в адаптационно-диагностическом курсе «Я - студент. Прекурс». Ребята представили прототип сигнализатора, который сообщает о нарушении социальной дистанции.

Бороться пришлось с 400 первокурсниками Высшей инженерной школы EG и Института транспорта.

-Идея сигнализатора была комплексной, мы дорабатывали её все вместе. Подобные устройства, например, есть во Флоренции. Но отличие нашего устройства в том, что в нём установлен инфракрасный датчик, позволяющий отличать человека от препятствия. Основная функция нашего сигнализатора - помощь носителю в контроле социальной дистанции. Прибор состоит из платы, динамика, светодиода, пьезогенератора, датчиков движения, инфракрасного датчика и элемента питания с беспроводной зарядкой, - рассказал студент группы специалитета «Нефтегазовые техника и технологии», главный инженер проектной команды Николай Марочкин.

Впоследствии прибор станет одним из экспонатов на стенде опорного университета в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Добавим, что основой для проектных кейсов этого года на курсе «Я - студент. Прекурс» стали темы, связанные с пандемией: автоматическая обработка помещений, бесконтактная система доставки, смарт-дозатор, комбинированное устройство против COVID-19, чистый номерок и сигнализатор нарушения социальной дистанции.