Тюменские автоинспекторы предупреждают об опасности превышения скорости Фото: pixabay.com

Основная причина дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах Тюменской области - превышение скорости. Особенно это опасно осенью и в период межсезонья, когда дороги становятся скользкими и мокрыми, появляется первый гололёд.

С начала сентября в регионе произошло 193 ДТП, в которых 18 человек погибли, а 267 получили травмы. Каждая четвертая авария произошла из-за превышения скорости.

Чтобы избежать трагедий, сотрудники ГИБДД предпринимают дополнительные меры: автомобили ДПС патрулируют автодороги на выделенных маршрутах с включенными маяками, предупреждая водителей о контроле. При этом аппаратура, установленная в салонах полицейских машин, фиксируют скорость проезжающего транспорта.

Эта мера позволяет выявить нарушителей и привлечь их к административной ответственности, а остальных автомобилистов предупредить о выборе допустимой скорости.

Только в сентябре наряды ДПС выявили на региональных трассах более 550 превышений скорости со стороны водителей транзитного транспорта и жителей области.