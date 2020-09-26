В Викуловском районе открыли новый телятник Фото: pixabay.com

В Викуловском районе открыли новое помещение для ремонтного молодняка крупного рогатого скота. Располагается оно на территории ООО «Радиус-Агро» и рассчитано на 150 голов от 6 до 12 месяцев.

Молодняк, содержать который будут на глубокой подстилке, предназначен для пополнения стада взамен выбывших животных.

Как отметила главный специалист управления сельского хозяйства администрации Викуловского района Тамара Смирнова, дополнительное помещение улучшит условия содержания молодняка, что положительно отразится на производственных показателях хозяйства и животноводческой отрасли района в целом.