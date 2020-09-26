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Погода на 26 сентября в Тюмени: прохладно и переменная облачность

Местами возможен туман
Вера ЗенинаВера Зенина
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Погода на 26 сентября в Тюмени

Погода на 26 сентября в Тюмени

Фото: pixabay.com

В субботу, 26 сентября, в Тюмени ожидается переменная облачность. Ранним утром небо окажется затянуто тучами, однако ближе к обеду выглянет солнце. Вечер вновь будет пасмурным, но без дождя. В тёмное время суток ожидается туман.

Ночью столбики термометров покажут +3 градуса, а днём потеплеет до +13. Вечером температура опустится до +10. В течение суток будет дуть юго-западный ветер, 4 – 9 м/с.

По народному календарю сегодня отмечается праздник святого и благочестивого язычника Корнилия. В этот день наши предки следили за осадками: если шёл теплый дождь - земля будет урожайная.

Также считалось, что человек, родившийся 26 сентября, обладает даром утешения. Судьба пророчит ему долгую и интересную жизнь.