Прокуратура обязала администрацию Ярково построить водозабор

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Новый водозабор построят в Ярково. Этого добились жители села, проживающие в многоквартирных домах № 38 и № 40 на улице Дзержинского. Они написали жалобу в местную прокуратуру о плохом качестве воды.

Проверка прокуратуры установила, что качество воды, поставляемой из водозабора «Газовик», принадлежащего администрации Ярковского муниципального района и переданного в хозяйственное ведение муниципальному предприятию «Стройсервис», не соответствует требованиям безопасности.

– Согласно заключению экспертизы, вода не соответствует нормативным требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака (по азоту), железу, окисляемости перманганатной, – пояснили эксперты.

По результатам проверки прокурор Ярковского района обратился в суд с иском, дабы обязать администрацию Ярковского муниципального района и муниципального предприятия «Стройсервис» обеспечить жителей села питьевой водой надлежащего качества, а именно построить новый водозабор. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.