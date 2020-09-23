Фестиваль Шостаковича в Кургане откроет Тюменский филармонический оркестр

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Программу VIII Всероссийского музыкального фестиваля имени Д. Д. Шостаковича, который пройдет в Курганской областной филармонии, 25 сентября откроет концерт Тюменского филармонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков).

Всего в программе фестиваля четыре больших концерта. Также выступит финалист национального конкурса «Метрополитен-опера» Наталья Краевски (сопрано) и лауреат V Международного конкурса академического пения имени М .И. Ланды Михаил Бирюков (бас).

27 сентября – вечер скрипичной музыки. В концерте примут участие лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сергей Догадин (скрипка) и лауреат Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта Филипп Копачевский (фортепиано).

29 сентября на сцене филармонии выступит знаменитое «Брамс-Трио» – победитель Международного конкурса имени Й. Иоахима в Веймаре.

В заключительный день фестиваля, 10 октября, состоится уникальный вечер лауреата Государственной премии РФ, заслуженного деятеля искусств России композитора Леонида Десятникова. Для зрителей исполнят «Буковинские песни» (24 прелюдии для фортепиано), Du côte de chez Swann («В сторону лебедя») для двух фортепиано, вокальный цикл для тенора и фортепиано «Любовь и жизнь поэта» на стихи Н. Олейникова и Д. Хармса. Перед публикой выступят заслуженный артист России Алексей Гориболь, солист молодежной оперной программы Большого театра Тарас Присяжнюк и лауреат международных конкурсов Павел Кушнир.

Фестиваль пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».