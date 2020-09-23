Тюменские новаторы создали нейросеть, которая показала лучший прогноз нефтяных котировок

Проект NeurOil.ru является уже вторым для компании успешным примером реализации искусственного интеллекта. В 2020 году Blockchain Industrial Alliance (OОО «Русский дистрибьютор») запустила лабораторию искусственного интеллекта и нейронных сетей

Тюменские изобретатели из Blockchain Industrial Alliance (OОО «Русский дистрибьютор») изобрели искусственный интеллект на хакатоне «Нейронефть», который проходил в рамках Тюменского нефтегазового форума. Свой проект команда назвала символично – NeurOil.ru (в переводе с английского языка – нейронефть). Экспертное жюри присудило разработке первое место. Рассказываем подробнее.

На хакатоне нейросеть, созданная тюменцами, смогла спрогнозировать цену барреля нефти с точностью 65%. При этом для создания прогноза искусственный интеллект использовал только общедоступные источники новостных и отраслевых данных с 1965 года. Система берет для анализа следующие источники данных:

Проект NeurOil.ru является уже вторым для компании успешным примером реализации искусственного интеллекта. В 2020 году Blockchain Industrial Alliance запустила лабораторию искусственного интеллекта и нейронных сетей. На данный момент на промышленных предприятиях Тюменской области идет опытная эксплуатация системы контроля касок и средств защиты, контроля масочного режима и социальной дистанции по видеокамерам.

OОО «Русский дистрибьютор» (торговая марка Blockchain Industrial Alliance) – победитель конкурса «Экспортер 2019 в Тюменской области», резидент тюменского технопарка, в 2019 году получило от Фонда содействия инновациям грант НИОКР на развитие собственной блокчейн платформы под задачи обработки больших данных.

К достижениям компании можно отнести запуск первой очереди национальной блокчейн платформы Республики Узбекистан и ряда пилотных проектов, в числе которых «Честная очередь в детский сад», «Электронный диплом» и «Электронная приемная президента», «Цифровая платформа адресной социальной помощи», «Защищенный сертификат иммунитета COVID-19».

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