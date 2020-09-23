Погода на 23 сентября в Тюмени: дождь, холодно и ветрено

МЧС информировало жителей региона о штормовом предупреждении Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области сегодня днем, 23 сентября, местами ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. Накануне МЧС информировало жителей региона о штормовом предупреждении.

Ночью в регионе синоптики обещают +2... +7 градусов, местами умеренный дождь, облачность с прояснениями. Ветер южный, 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 13-18 м/с. Днем облачно, дождь, местами сильный дождь, ветер южный с переходом на западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18-23 м/с, температура повысится до +6... +11 градусов.

Напомним, ранее метеорологи предсказали в Сибири самое мощное похолодание с начала осени.

Сегодня по народному календарю отмечают День Петра и Павла – Рябинники. К дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего – рябину», – говорили в народе. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней и нечистой силы; настой из нее употребляли для излечения от простуды.

Рябине приписывали и чудодейственные свойства. Верили, что от бессонницы помогает простой обряд: нужно взять ветку рябины и очертить ею окружность вокруг себя. Поскольку рябину считали средством, изгоняющим злых духов, все окна в доме перед наступлением зимы украшали ее гроздьями.