Тюменский Следком возбудил дело о хлопке газа в пятиэтажке

Фото: Ирина Ульянова

Уголовное дело по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества по неосторожности) завели следователи СКР по Тюменской области по факту повреждения имущества жильцов дома, где в минувшее воскресенье хлопнул газ.

По версии следствия, 20 сентября вечером «в квартире на втором этаже дома 95 по улице 50 лет ВЛКСМ в результате неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием произошло возгорание природного газа и хлопок, которые повредили имущество жильцов дома».

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы. Обстоятельства и причины ЧП, а также виновные устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.