Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию «СберКонф», где представит новые продукты и сервисы

Скриншот с сайта www.sber.ru/conf

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию «СберКонф», в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

Откроется мероприятие презентацией президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия.

Чтобы зарегистрироваться и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию, необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf.