Тюменские покупатели получают посылки с землей и отрезками ткани

После оплаты на Почте России, вскрыв посылки только дома, потребители обнаруживают обман. Фото: Ирина Ромашкина

Тюменцы жалуются в региональное управление Роспотребнадзора о том, что в Сети во всплывающей рекламе появляется предложение приобрести шторы за 259 рублей. Такую цену продавец установил в связи с ликвидацией склада. Заинтересовавшиеся переходят по ссылке на сайт http://www.home-shtory.ru/. А после оказываются обманутыми…

После того, как потребители перешли на сайт продавца, они вводят свои номера телефонов, оформляют заказ в устной форме, затем сообщают почтовый адрес. А вместо штор получают три коробки с землей и двумя отрезками ткани примерно по 1,5 метра, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Потребители обнаруживают обман после оплаты, вскрыв посылки только дома.

Заказы доставляются в отделения ФГУП «Почта России» от имени ООО «ПРОФИ ТОРГ» а/я 207 ОПС 145900 Московский АСЦ, где до выдачи товара и фактического его осмотра на предмет соответствия заказу у потребителя возникает обязанность оплатить посылку наложенным платежом. Получателем денежных средств является ЗАО «Сервис дистанционной торговли» (г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 10).

– Обращаем внимание потребителей, что наложенный платеж за покупку в сети интернет не является гарантией получения того товара, который вы заказали, поскольку оплата такого платежа происходит до выдачи посылки, – предупреждают тюменцев специалисты.

Региональный Роспотребнадзор направил в правоохранительные органы Москвы и Московской области письма с просьбой провести проверку. Пострадавшие потребители могут обратиться в правоохранительные органы по месту своего жительства.