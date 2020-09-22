В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

МЧС напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Фото: pixabay.com

Завтра, 23 сентября, на юге Тюменской области, по данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожидается усиление ветра до 18 – 23 м/с. Местами синоптики прогнозируют сильный дождь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что синоптики прогнозируют самое мощное похолодание с начала осени. В Тюменской области сегодня, 22 сентября, может выпасть снег.

МЧС напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала на улице, от шквального ветра рекомендуется укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах.

– Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра! – просят спасатели.

Автомобилистам напоминают, что при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

– Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями, – советуют сотрудники МЧС.

При возникновении каких-либо происшествий нужно звонить по телефону 101 или 112, а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590-549.